Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, sevenlerinin gözyaşları ve dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tören, önce AKM Tiyatro Salonu'nda ardından Üsküdar Vaniköy Camisi'nde düzenlendi. Kültür ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim cenazeye katıldı. Özellikle oyuncu Türkan Şoray, tabutunun başında duygu dolu anlar yaşadı.

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Selim İleri'nin Türk edebiyatındaki önemini vurguladı. Çam, "Selim Bey, Osmanlı'nın son günlerini gören, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki büyük ediplerin yetiştiği bir dünyada yer aldı. O, Türkçeyi 21. yüzyıla taşımış büyük bir edebiyat insanıydı" dedi. Ayrıca, İleri'nin 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğü de hatırlatıldı.

Türkan Şoray'ın duygusal veda

Ünlü sanatçı Türkan Şoray, cenaze töreninde Selim İleri'nin tabutunun başında uzun süre bekleyerek duygusal anlar yaşadı. Şoray, "En yakın dostumu kaybettim. Bu tür kayıplar, gerçekten anlatılmaz duygular yaratıyor. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu, ama hayatın getirdiği bir durum bu" diyerek hislerini paylaştı. İleri ile son görüşmesinde onu yemeğe davet ettiğini ve bu ani kaybın kendisini derinden etkilediğini belirtti. "Selim İleri çok sevilen bir insandı ve hep kalbimde dostum olarak kalacak" dedi.

İstanbul'a aşkı ve naifliği

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Selim İleri'nin hayatını İstanbul'un Beyoğlu semtinde sürdürdüğünü ve kitaplarında şehri sıkça anlattığını belirtti. "Tam bir İstanbul aşığıydı, çok naif ve kibardı. Nezaket sahibiydi" diye konuşan Güney, "Selim İleri'nin eserleriyle yaşayacak" dedi.

Edebiyatı ve yalnızlık teması

İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku da törende kısa bir konuşma yaparak, Selim İleri'nin edebiyatının derin izler bıraktığını belirtti. Nutku, "Selim İleri'nin edebiyatı, bize yalnızlıkla baş etmeyi öğretti. Onun bıraktığı yalnızlıkla kitaplarını okuyarak baş etmeye çalışacağız" dedi.