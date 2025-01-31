Survivor yarışmasıyla tanınan ve müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi rapçi Canbay’ın konserine katıldı. Ancak geceye, magazin gündemine bomba gibi düşen bir olay damga vurdu. İddialara göre, konseri izleyenler arasında yer alan Selin Ciğerci, Canbay’a ilgisini belli eden hareketler sergiledi.

İddiaya göre Ciğerci, ünlü rapçiyi göz hapsine alarak eliyle kalp işareti yaptı. Bu durumdan rahatsız olan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ise sinirlerine hakim olamadığı ve zor sakinleştiği öne sürüldü. Kalaycıoğlu’nu, Canbay’ın abisinin yatıştırdığı söylenirken, olay sosyal medyada hızla yayıldı.

"Niye tuttunuz ki kızı?"

Haberlerin yayılmasının ardından Selin Ciğerci’den hızlı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından iddialara yanıt veren Ciğerci, şu sözlerle tepki gösterdi: "Haber olmak isteyen lütfen iftira atmasın. Keşke gelseymiş, niye tuttunuz ki kızı? Bir de kalp yapmışım, çıkarın kamera görüntülerini. Lütfen, hiç hoşlanmam böyle şeylerden!"