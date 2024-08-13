Selin Ciğerci ile ayrıldıktan sonra Eylül Keleş ile nişanlanan Gökhan Çıra’nın, şimdi de Survivor yıldızı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Çıra ve Yanaç’ın birlikte çekilen görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.

Aycan Yanaç'la yeni aşk

Geçmişte Alya ile ilişki yaşadığı öne sürülen Gökhan Çıra’nın, eski nişanlısı Eylül Keleş ile yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi, Çıra’nın Survivor’un tanınmış isimlerinden Aycan Yanaç ile romantik bir ilişki içinde olduğu konuşuluyor.

İkilinin sosyal medyaya sızan görüntüleri, bu iddiaları destekler nitelikte. Gökhan Çıra ve Aycan Yanaç’ın birlikte geçirdiği anlar, birçok kişi tarafından dikkatle izlendi ve çiftin ilişkisi hakkındaki spekülasyonları artırdı.

İşte ikilinin birlikte çekilen görüntüleri: