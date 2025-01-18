Türk televizyonlarının unutulmaz oyuncularından Selin Demiratar, son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. "Hiç değişmemiş" yorumları alan Demiratar, sosyal medyada büyük ilgi toplarken, hayranları oyuncunun yaşı ve kariyerini merak etmeye başladı. İşte, Selin Demiratar'ın dikkat çeken biyografisi ve ekranlara dönüş sinyali...

Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Selin Demiratar, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarıyla büyük yankı uyandırdı. Hayranlarının "Zaman onun için durmuş gibi" yorumlarıyla selamladığı oyuncu, hala güzelliğiyle hayran bırakıyor. Özellikle "Acı Hayat" dizisindeki Nermin karakteriyle hafızalarda yer eden Demiratar, bu görüntüsüyle ekranlara dönüşü için sabırsızlık yarattı.

Yeni projeler üzerinde çalışıyor

Snob Magazin’e konuşan Demiratar, ekranlara geri dönmek için doğru projeyi beklediğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Şu anda projeleri değerlendiriyorum. İçime sinen bir proje bulursam ekranlara dönebilirim," diyerek hayranlarına umut verdi.

Selin Demiratar kimdir?

20 Mart 1983 doğumlu olan Selin Demiratar, Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine lise yıllarında “Koçum Benim” dizisiyle başladı. 2000’li yılların başında parlayan Demiratar, "Acı Hayat" dizisinde Nermin, "Adanalı" dizisinde ise İdil karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

1999’da Miss Globe Türkiye güzellik yarışmasında birinci olan ve dünya üçüncülüğü kazanan Demiratar, 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile evlendi. Son yıllarda oyunculuğa ara veren oyuncu, daha sakin bir yaşam sürüyor.