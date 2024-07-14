Selin Kabaklı, ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in evliliğini yıktığını iddia etmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir gerçek, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Kabaklı'nın yeni sevgilisi iş insanı Yasin Ersin’in evli olduğu ortaya çıktı.

İddialara sert tepki

Selin Kabaklı, sevgilisi Yasin Ersin’in evli olduğu yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Kabaklı, "Ben hayatım boyunca hiçbir zaman evli bir adamla beraber olmadım, olmam da. Kimsenin yuvasını yıkmadım, yıkmam da. Kimseyi karısının yanından almadım, çocuğundan ayırmadım, ayırmam da! Benim eski evliliğimle bu olayı sakın mukayese etmeyin! Benim eski eşim, benim evimin içinden çıkıp gitti, başkasıyla evlendi. Ben de bunu sizler gibi magazinden öğrendim. İlişkim olan kişinin 17 aydır eşiyle boşanma sürecinde olduğu resmi evraklarla kanıtlıdır. Aksi bir ilişkiyi yaşamam söz konusu olamaz," diyerek kendini savundu.

"Kim kimin kocasını elinden almış"

Selin Kabaklı, yaptığı açıklamada, evli bir adamla birlikte olmadığını ve kimsenin yuvasını yıkmadığını vurguladı. Kabaklı, "Şimdi elinize koz geçtiğini zannedip kendinizce, o küçük gücünüzle bunu bana karşı kullandığınızı mı düşünüyorsunuz? Siz beni belden aşağı vuracaksınız, öyle mi? Peki... Kim kimin kocasını elinden almış, kimin kocası evinde eşiyle, çocuklarıyla mutluyken yuvası dağıtılmış, resmi nikahım ve mutlu bir beraberliğim varken elinde pastalarla mumlar üfletmiş; bunları göreceğiz. Benim ispatlarım var, belgelerle konuşacağız. Benim için aksini düşünen de belgelerle, ispatla gelecek çünkü ben öyle geliyorum. Pazartesi günü görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin yolu açık olsun"

Aylar önce Murat Özdemir'in kendisini Ebru Gündeş için terk ettiğini iddia eden Kabaklı, "Eşiniz sizi Ebru Gündeş'le aldattı mı?" sorusuna, "Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun," demişti.