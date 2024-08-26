Peş peşe çıkardığı hit şarkılarla büyük bir dinleyici kitlesi kazanan Semicenk, son yayımladığı ‘Geçiyor Zaman’ EP’si ile Spotify’da yeni bir rekor kırdı. Semicenk, aylık 7 milyon dinleyici barajını aşarak, Spotify’da tüm zamanların en çok dinlenen Türk sanatçısı unvanını kazandı.

Fark yarattı

Bu başarı, Semicenk'i sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de dikkat çeken bir isim haline getirdi. Dinleyici sayısıyla açık ara fark yaratan sanatçı, müzik platformlarının en üst sıralarında yer alarak, Türk müziğini uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.