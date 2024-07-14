Başkan Semih Balaban, hafta sonu Laleli Pazar Yeri'ni ziyaret ederek, esnafın taleplerini ve sıkıntılarını yerinde dinledi.

Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Başkan Balaban'ı karşılarken, pazarcılara verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Balaban, tezgahları tek tek gezerek esnafa hayırlı kazançlar diledi ve onların sorunlarını dinledi.

"Halkmızın refahı için çalışıyoruz"

Başkan Balaban, yaptığı açıklamada, “Halkımızın refahı ve ilçemizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Pazaryerlerimizin ve esnafımızın daha da gelişmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnafların taleplerini dinledi

Ziyaret sırasında esnafın dile getirdiği talepler ve sıkıntılar not edildi. Başkan Balaban, bu taleplerin çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti ve esnafın her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.