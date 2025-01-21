Ege TV’de yayınlanan Gündoğdu Meydanı programının bu haftaki konuğu olan, İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Kemeraltı’ndaki altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, şehrin turizmdeki geleceği için umutlu olduğunu vurgulayan Girgin, ancak çözülmesi gereken birçok sorun bulunduğunu ifade etti.

İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin’in sorularını yanıtlayan ve kentin turizm potansiyeli ile Kemeraltı’nın yaşadığı zorlukları değerlendiren Girgin, şehrin turizm alanındaki eksikliklerine dikkat çekerek, çözüm önerilerini sundu. Kemeraltı’na gelen turist sayısının arttığını ancak hala bazı altyapı sorunlarının devam ettiğini belirten Girgin, İzmir’in gelecekteki turizm hedefleri için umutlu olduğunu ifade etti.

Korumacı kimlik

2019 yılından beri İzmir turizminde değişen pek bir şey olmadığını söyleyen Başkan Semih Girgin, “Asla hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. Çünkü hep adımlar var ama İzmir’in sahipleneceği turizm ile ilgili çok veri var ama bunların bileşenler tarafından sahip çıkılması ve bir yola evrilmesinde sıkıntı var. Her şey var ama pastayı yapamıyoruz. İzmir’in en büyük hatalarından bir tanesi diğer şehirlere nazaran daha korumacı kimliği olması. Bizim bugün verdiğimiz emeklerin karşılığını İzmir 5-10 yıl sonra görecek. Ama bugün bu savaşı vermezsek hiçbir şey göremeyeceğiz” dedi.

Tur otobüslerine ceza

Kemeraltı’nın sorunlarından söz eden Başkan Girgin, “Kemeraltı’ndaki en büyük eksiklerden birisi turların veya gemiden gelecek olanların araçlarını bırakabilecekleri bir alan olmaması. Battı çıktı dediğimiz yerde otobüsler durduğunda ceza yazılıyordu ve tur otobüsü şoförleri Kemeraltı’na kimseyi getirmem diyordu. En sonunda 10 otobüsün alındığı bir alan yaratıldı. Biz buna mutlu olduk. Bu İzmir’in 10 sene önce çözmesi gereken bir sorundu” diye konuştu.

"Ayıplarımızdan biri…"

MSC gemisi yetkilileri ile masaya oturduklarını da söyleyen Semih Girgin, “Bu görüşmeler sonucunda Kemeraltı’na gelen turist sayısı arttı. Esnaf da bundan memnun oldu ama bizim ayıplarımızdan bir tanesi ve çözemediğimiz şey; yolda yürürken fiziksel dokunmalar oldu” ifadelerini kullandı.

"Kongre merkezi olsun"

‘Basmane Çukuru’na bir otel yapılması ve orada da bir kongre merkezi olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Girgin, “Kent Konseyi turizm toplantısında da bu konu konuşuldu. Oradaki arkadaşlarımız da kongrenin bu şehir için ciddi bir adım olacağını ön görüyor. Umarım sesimizi duyarlar. Şehir ekonomisi para kazandığı sürece sağlıklı ve nitelikli yatırımcı da gelirse şehrin değişimi bu şekilde olur. Biz de Kemeraltı’ndaki değişimi yönlendirerek bir yere götürmeye çalışıyoruz” dedi.