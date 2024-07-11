Aston Villa, 18 yaşındaki golcü için 18 milyon euro bonservis bedeli, sol bek oyuncusu Alex Moreno ve Semih'in bir sezon daha Beşiktaş'ta kiralık kalmasını içeren bir teklif sundu. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu teklifi geri çevirdi.

Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy'un potansiyeline olan inancı nedeniyle daha yüksek bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sebeple Aston Villa'nın sunduğu cazip teklif reddedildi.

Semih Kılıçsoy'un performansı

Beşiktaş ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Semih Kılıçsoy, geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 24'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 35 maça çıktı. Genç forvet, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 4 asist yaptı. A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te de sahne alan Semih, çeyrek finaldeki Hollanda maçının 89. dakikasında oyuna girerek sadece 1 maçta süre alabildi.