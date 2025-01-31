Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ocak ayının son günleri biraz daha huzurlu ve hareketli geçti.

“Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu" için KKTC’de bulunan Azerbaycan Parlamentosu Milletvekilleri ve beraberlerindeki heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Ve AKPA olağan genel kuruluna katılımlar. Bana gelen bilgiler ışığında özetleyecek olursam;

*Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azeri milletvekilleri, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı heyeti kabul etti. Cumhuriyet Meclis’inden verilen bilgiye göre;

Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin (Türk-Bir) yarın düzenleyeceği "Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük 2. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu" için KKTC’de bulunan heyete, Türk-Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada, etkinliğin KKTC'nin uluslararası tanınırlığını arttırma açısından önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Güven Arıklı’nın himayelerinde yapılan etkinlikten ciddi bir tanıtım faaliyeti çıkacağına inandığını kaydeden Öztürkler, bu tür organizasyonların KKTC’nin tanıtımı ve uluslararası alanda kabul görmesi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Sempozyumun 12 ülkeden 52 yetkiliyi bir araya getirdiğini belirten Öztürkler, bu tür bilimsel çalışmalara ve ülkemizin tanıtımına yönelik etkinliklere her zaman destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

KKTC’nin yaşaması ve daha ileriye gidebilmesi için emek ve mücadele gerektiğini belirten Öztürkler Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile birlikte bu mücadeleyi fazlasıyla ortaya koyduğunu ifade etti. Bayrağın şimdi kendilerinde olduğunu belirten Öztürkler, “Bizim de yapacağımız en önemli şeyin, KKTC’nin uluslararası tanınırlığını daha iyi bir noktaya taşımaktır.” dedi.

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Anar İsgandarov, Azerbaycan Devleti’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti.

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Aliyeva Zhala da, “Kuzey Kıbrıs'ımızın özgürlüğü, bağımsızlığı, barış içerisinde olması hepimiz için çok önemlidir.” dedi.

Görüşmede konuşan Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı ise sempozyuma 12 ülkeden 52 katılım olacağını, organizasyonun KKTC’nin Türk Dünyası’nda daha iyi anlatılması ve tanıtılması için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Arıklı, "Adamıza gelen misafirlerin mesleklerinden dolayı bizi daha iyi anlatacaklarına inanmaktayım.” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Kıbrıs Türkü öğrencilerin kurduğu, Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği-Türkiye’nin (KTÖB-TR) yönetiminde görev alan gençleri Bakanlıkta konuk etti. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, birliğin misyonu ve faaliyetleri hakkında bilgi veren gençlere başarılar diledi.

Hasipoğlu ve Candan AKPA'ya katıldı

UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, 27 - 30 Ocak tarihleri arasında Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) Olağan Genel Kurulu ve komite toplantılarına katıldı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi heyeti Genel Kurul toplantıları çerçevesinde AKPA bünyesindeki Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi; Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi; Göç, Mülteciler ve Yerlerinden Edilmiş Kişiler Komitesi ile Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi çalışmalarına katıldı.

Hasipoğlu Avrupa Muhafazakar Grubu, Candan ise Sosyalist, Demokrat ve Yeşiller Grubu'nun toplantılarına katıldı.Hasipoğlu ve Candan Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti AKPA Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder’in TC ve KKTC heyetleri onuruna verdiği akşam yemeğinde de yer aldı.

AKPA temasları sırasında Milletvekillerine, KKTC Strazburg Temsilcisi Selda Çimen, Cumhuriyet Meclisi Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı, 1. Sekreter Havva Ülgen ile 2. Sekreter Hasan Varoğlu eşlik etti.