Ödüllü sanatçı Şemsi Altaş, 1 Ağustos Perşembe günü Alaçatı Peri Art Galeri'de "Teşhir Nesnesi" adlı solo sergisini açıyor. Serginin açılış kokteyli, aynı gün saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

İmgelem YouTube kanalında felsefi tarışmalar

Şemsi Altaş, kişisel sergilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok sergide eserleriyle yer aldı. 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması Başarı Ödülü başta olmak üzere çeşitli sanat ödüllerine layık görüldü. Ayrıca, imgelem YouTube kanalında sanatsal ve felsefi tartışmalar yürüterek geniş bir izleyici kitlesine hitap etmektedir.

Sanatçının düşsel arayışları izleyiciyle buluşuyor

Altaş’ın çalışmalarında imge, nesne ve arzu temaları ön plana çıkıyor. İmgelerdeki bakma arzusu, onları donuk bir nesnelliğe hapsediyor ve nesnelleşmiş imge, teşhir haline dönüşüyor. "Teşhir Nesnesi" sergisindeki imgeler, hem kendilerini sunuyor hem de bastırılmışlıklarını yansıtıyor. Her teşhir nesnesi, kendi sınırlandırılmış düzlemlerinden izleyicisini izliyor. Sanatçının bu sanatsal ve düşünsel arayışları, sergisinde izleyiciyle buluşuyor.

Başarılarla dolu kariyer yolculuğu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Dekan Yardımcısı ve Resim Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Şemsi Altaş, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda "Bağlı Düşler" adlı eseriyle başarı ödülüne layık görüldü. Bu yıl 76.'sı düzenlenen yarışma, 1939'dan beri sanatı ve sanatçıyı desteklemek, yeni eserlerin üretilmesine katkıda bulunmak ve farklı dallarda eserlerin bir arada sergilenmesini sağlamak amacıyla düzenleniyor

Şemsi Altaş’ın "Teşhir Nesnesi" sergisi, sanatseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sanatçının düşünsel ve sanatsal arayışlarına tanıklık etmek isteyenler, 1 Ağustos'ta Alaçatı Peri Art Galeri'de buluşacak.