Esarete boyun eğmeyen Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın simge günüdür 9 Eylül.

9 Eylül bir kentin, bir milletin yeniden doğuşunun günüdür.

İzmir özgürlüktür.

İzmir haksızlığa isyandır.

İzmir, cesarettir.

İzmir, çağdaşlıktır.

İzmir, yolundan bir saniye bile ayrılmadığı Atatürk’tür.

Doğum günün kutlu olsun İzmir.

Bu gün sizlerle, rahmetli Oktay Gökdemir hocamın yazısını, Allah uzun ömür versin Haluk Işık hocamın şiirini paylaşmak istiyorum.

Amazon kraliçesinin adıdır 9 Eylül...

Özgür , isyankar ve mağrur....

Şeyh Bedrettin'dir Karaburun'da Börklüce Mustafa...

Çakırcalıdır Ödemiş dağlarında... Ve Kuvayı Milliye 'nin Yörük Alisidir...

Mustafa Kemal'dir o bağımsızlık ateşidir....

Karşıyaka'da Lavtacı Hristo'nun "İzmir gülüdür"

Eşrefpaşa'da yumurta topuk sivri burun delikanlı....

Kadifekale'de sacdaki gözleme kokusudur...

Gültepe'de emeğin bebek uykusu....

Mehtap'da hayata tutunanların uykusuz göz ağrısıdır...

Tepecik'te ağır bir roman'dır.... Çamdibi'nde sımsıcak boşnak böreği

Bornova'da levanten esintilerdir, Balçova'da Agamemnon'a ılık ve sevecen bir merhabadır

Narlıdere'de her zaman insan için dönen bir semah, Hatay'da turnayı gözünden vuran poligonculardır

Basmane'de mülteçi aşklar hüznü ve gurbet türküsü, Kordon'da, her zaman denizi kız kızı deniz kokan buluşmalar...

Alsancak'da özgür ve salına salına gezen İzmir kızı...

Demem o ki rakıdır 9 Eylül... Özgürce içilen.. Midyedir Yeşildere'de

Gevrektir, kumrudur, boyozdur... Kısacası hayattır....

O , ölümsüz bir Mustafa Kemal'dir.... Kutlu olsun...

9 Eylül denince Haluk Işık hocamın şu şiirini okumadan olmaz:

Sen "9 Eylül" dersin iki kelime

Ben değişen yazgı anlarım

Özgürlük anlarım, bağımsızlık,

Sen İzmir dersin iki heceyle

Ben sevinçten ağlarım

Tam sırasıdır canlandırmanın hatıraları

Sen 9 Eylül dersin iki kelime

Ben onurlu bir halk anlarım

Rüzgarın çevirdiği sayfa anlarım

Sen İzmir dersin iki hece

Ben saygıyla ayağa kalkarım.

GÜNÜN SÖZÜ

İzmir, özgürlüğün, çağdaşlığın simgesidirEsarete boyun eğmeyen Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın simge günüdür 9 Eylül.