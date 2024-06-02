8 Mart 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Özhan Eren, müzik ve mühendislik alanında önemli başarılara imza atmış çok yönlü bir sanatçıdır.

Erken yaşam ve eğitim

Özhan Eren, ilkokul eğitimini memleketi olan Amasya’da tamamladı. Yükseköğretimini ise Ankara’da sürdürerek Harita Mühendisi oldu. Ankara’da ve Türkiye’nin çeşitli illerinde mühendislik yaparak, ülkesinin toprağını ve insanını yakından tanıma fırsatı buldu.

Müzik kariyerinin başlangıcı

Müzik serüveni lise yıllarında okul orkestrasında başladı. Yaptığı bestelerinin TRT Repertuvarına kabul edilmesi, müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Özel dersler ve koro çalışmaları ile müzik hayatını zenginleştirdi. Bu dönemde, Türk Müziği’nin hemen hemen tüm formlarında eserler üretti ve müzik kendisi için vazgeçilmez hale gelince İstanbul’a taşındı.

Bestekârlık ve albümler

Eren, sinema filmleri, televizyon dizileri, belgeseller ve reklamlara müzik yaparak kariyerini genişletti. Bir dönem ara verdiği şarkı bestekârlığına arkadaşlarının albüm çalışmaları nedeniyle yeniden başladı. Yazdığı ilk türkülerden biri olan “Kara Tren”, yurt içi ve yurt dışında büyük beğeni topladı. Bu ilgi üzerine tamamı kendi bestelerinden oluşan “Güle Yazdım” isimli albümünü hazırladı.

İkinci solo albümü “Turnalara Tutun da Gel” de dinleyicileriyle buluştu. Sarıkamış Harbi’ni ve o dönemi konu alan tematik müzik çalışması “Sarıkamış’lı Geçmiş Zaman”, 2003 yılında DMC etiketiyle yayınlandı

Son çalışmalar ve edebiyat

Sanatçının “Sarıkamış Türküsü”nün de yer aldığı, tamamı kendi bestelerinden oluşan son solo albümü “Kime Sorsam”, 2005 yılında Seyhan Müzik tarafından hazırlandı. Sarıkamış Türküsü’nün yazılmasına ilham veren, 1875-1915 yılları arasındaki trajik olayları ele alan “Sarıkamış’a Giden Yol” adlı kitabı, 2005 Aralık ayında ALFA Yayınları etiketiyle okuyucularla buluştu.