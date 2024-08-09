İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çim Konserleri serisi kapsamında sahne alan Sena Şener, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmirlilere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Şener, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicileri adeta büyüledi. Genç yaşlarda müzikle tanışan ve 9 yaşında gitar çalmaya başlayan, 10 yaşında ise şarkı söylemeye adım atan Şener, 11 yaşında ilk İngilizce şarkısını yazdı. Konserde en popüler şarkılarını seslendiren Şener, müzikseverlerin kulaklarının pasını silerek keyif dolu bir akşam yaşattı.

Bu unutulmaz konser, İzmirlilerin hafızasında uzun süre yer edecek gibi görünüyor. Sena Şener’in sahnedeki enerjisi ve müziğe olan tutkusu, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.