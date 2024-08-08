Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle geniş yankı uyandırmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.’nin, refakatçi değişimi sırasında güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışma, bir güvenlik görevlisinin boğazını sıkıp yere düşürülmesiyle sonuçlanmıştı. Hastane rektörlüğü, olayı kınayarak sorumlu güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Sendika temsilcisinden açıklama

Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Denizli İl Temsilcisi Zeki Kılıç, olayın ardından güvenlik görevlilerinin yanlış bir şekilde suçlu olarak gösterildiğini ifade etti. Kılıç, sosyal medyada yayılan videoların yalnızca olayın bir bölümünü yansıttığını belirterek, “Olayın tüm detaylarına baktığımızda asıl mağdurun güvenlik görevlileri olduğunu görüyoruz. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, güvenlik görevlileri sadece görevlerini yerine getirmiştir. Ancak, videonun daha öncesinde gazi olduğunu iddia eden kişi tarafından güvenlik görevlilerine ilk darbenin yapıldığını görüyoruz. Güvenlik görevlileri durumu yatıştırmaya çalışırken, söz konusu kişi daha da agresifleşmiş ve diğer güvenlik görevlilerine saldırıda bulunmuştur” diye konuştu.

Güvenlik görevlilerine yönelik tehditler

Olayın ardından bazı kişiler tarafından hastane ve güvenlik görevlilerine tehditler yapıldığını belirten Kılıç, bu durumu kınadı. “Güvenlik görevlilerine ölüm tehditleri veya zarar verme tehditleri yapılması kabul edilemez. Olayın medyaya yansıdığı haliyle, güvenlik görevlileri haksız yere zan altında bırakılmıştır. Bu süreçte, sendikamıza üye olan güvenlik görevlilerinin arkasındayız ve sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Soruşturma ve kamu güvenliği

Kılıç, güvenlik görevlilerinin görevden uzaklaştırılmadığını ve sadece idari bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Hastanede kamu güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan güvenlik görevlilerinin mağdur olduğunu vurgulayan Kılıç, olayın detaylı bir şekilde araştırılması ve adil bir sonuç ortaya konması için sürecin dikkatle takip edileceğini ifade etti.