İstanbul’da düzenlenen 2025 İstanbul Turizm Fuarı’na katılan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “İş Birliği ve Gelecek Vizyonu: Belediyeler Arası Turizm İş Birlikleri” başlıklı panelde, kentlerin turizmde markalaşmasının önemine dikkat çekti. Sengel, Selçuk’un turizmdeki hedefleri ve bölgesel iş birliği projeleri hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

"Turizmde markalaşma şart"

İstanbul Turizm Fuarı’nda düzenlenen panelde konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turizmde markalaşmanın önemine değindi. “Kentleri ruhuyla anlatabilmek ve bütüncüllüğü yansıtabilmek için markalaşma çok büyük önem taşıyor” diyen Başkan Sengel, görevde olduğu günden itibaren kenti “Efes Selçuk” olarak tanıttığını belirtti. Sengel, “2019’dan beri her platformda kendimi Efes Selçuk Belediye Başkanı olarak tanıtıyorum. Kentin geçmişini ve kültürünü doğru şekilde anlatmak için markalaşmanın gerekliliğini her zaman vurguluyorum” dedi.

"Selçuk, 8500 yıllık kesintisiz tarihe sahip bir kent"

Başkan Sengel, Selçuk’un yalnızca antik kentten ibaret olmadığını belirterek, kentin zengin tarihini şu şekilde anlattı: “Selçuk, 8500 yıllık kesintisiz tarihe sahip bir kent. Amazonlardan Kybele’ye, Artemis’ten Meryem Ana’ya kadar birçok inancın izlerini taşıyan bir kent burası. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gittiğinizde Celsus Kütüphanesi, antik tiyatro ve Artemis Tapınağı gibi eşsiz eserleri görürsünüz. Bu şansa sahibiz ve bunu turizmde değerlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

Turizmde yeni rotaların çeşitlenmesinin önemine değinen Başkan Sengel, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan çalışmalarla Efes-Mimas Yolu ve Efeler Rotası’nın yaratıldığını vurguladı. “Bu rotalar hem yerel üreticiyi sürece dahil ediyor hem de kültürel mirası görünür kılıyor. Acentalar yeni lokasyonlar arıyor ve bizim önceliğimiz yerelin daha fazla kazanması” diyerek, bu rotaların Selçuk için çok değerli olduğunu ifade etti.

"Ahmet Aras ile uzun zamandır ortak çalışıyoruz"

Başkan Sengel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile yürüttükleri iş birliklerine de değindi ve “Ahmet Aras ile uzun zamandır ortak çalışıyoruz. Kıyı Ege bölgesinin ortaklaşmasına zemin hazırlamak bizim için çok değerli” dedi. Selçuk’un turizmdeki hedeflerine ulaşabilmesi için bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Sengel, yerel iş birliklerinin gücünü artırmaya devam edeceklerini söyledi.