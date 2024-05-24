Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında ret oranı artış gösteriyor. 2023'te bu oran, bir önceki yıla göre yükseldi. Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularının yüzde 16,1'i reddedildi. Bu oran, 2022'de yüzde 15,7 idi. Türkiye'den yapılan 1 milyon 55 bin 885 başvurunun 169 bin 514'ü olumsuz sonuçlandı.

En yüksek ret oranı Estonya'da

Estonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2023'te yapılan 1744 başvurudan 741'ini reddederek yüzde 42,5 ret oranıyla başı çekti. 2022'de de 1517 başvurunun 786'sı reddedilmişti.

Portekiz en düşük ret oranına sahip

Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği, yüzde 6,9 ret oranıyla en yüksek onay veren temsilcilik oldu. 2023'te, 8 bin 719 başvurudan 3 bin 175'i reddeden Danimarka'nın ret oranı yüzde 39,4 olarak kaydedildi.

Almanya ve Yunanistan'ın ret oranları

Almanya'nın diplomatik temsilcilikleri, 2023'te başvuruların yüzde 20,6'sını reddetti. Yunanistan'ın temsilcilikleri ise yüzde 16,5 oranında ret verdi. Bu oranlar, önceki yıllara kıyasla artış gösterdi.

Fransa ve İtalya'nın ret oranları

Fransa, 2023'te yapılan başvuruların yüzde 15,5'ini reddetti. İtalya ise yüzde 9,4 oranında ret verdi.

İspanya'nın durumu

İspanya'nın diplomatik temsilcilikleri, 2023'te başvuruların yüzde 8,1'ini reddetti. 2022'de bu oran yüzde 15,8'di, yani bir düşüş yaşandı.

Avrupa Komisyonu'nun 2022 ve 2023 verilerine göre, Türkiye'den yapılan başvurularda ret oranı yüzde 0,4 artarak 16,1'e ulaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, vize reddi konusunda Avrupa ülkeleriyle görüşüldüğünü belirterek, AB'deki kapasite yoksunluğu ve göç politikaları nedeniyle sıkışmalar yaşandığını söyledi. Fidan, özellikle iş insanları ve öğrenciler için vize süreçlerinin hızlandırılması konusunda çalıştıklarını ifade etti.