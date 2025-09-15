Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun ödüllü projesi “Seni Alırsa Fırtına”, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönüyor. Erkan Cılak tarafından kaleme alınan ve yönetilen oyun, mübadelenin 100. yılı anısına 30 Ocak 2023’te ilk kez perde açmış, sahnelendiği dönemde “En İyi Oyun Metni”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Yönetmenlik” gibi önemli ulusal ödüllere layık görülmüştü.

34 kez sahnelenen ve bir süreliğine ara verilen oyun, 2025 yılıyla birlikte yenilenen kadrosuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Deneyimli oyuncu Arzu Yanardağ, yeni sezonda ekibe dahil olarak hikâyeye farklı bir soluk getirdi. Oyun, 28 Haziran’da Ayvalık Amfitiyatro’da yeniden perde açarken, kısa süre sonra Burhaniye Kitap Fuarı’nda yaklaşık 1500 kişilik bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, oyunu yalnızca yerel sahnelerde değil, Türkiye’nin farklı şehirlerine taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Turne programı kapsamında:

23 Eylül – Bursa, Podyum Sanat Mahal

24 Eylül – İstanbul, Şişli Tiyatrosu

25 Eylül – İstanbul, Maltepe Hilltown Seyirlik Sahne

Turnenin hemen ardından Girne’de sahne alacak ekip, Ekim ayında İzmir ve Balıkesir merkez ve ilçelerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Oyunla ilgili heyecanını paylaşan yazar ve yönetmen Erkan Cılak, sahneye koydukları eserle mübadelenin acı ve umut dolu hikâyelerini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Cılak, “Ayvalık ismiyle yaptığımız işler ödüller aldı ancak bizim için en büyük ödül seyircinin ilgisi ve sevgisidir. 37. kez sahneye çıkacağız ve umarım oyunlarımız 37’yi de, 137’yi de görür. Seyircimizle buluşmak bizi her seferinde daha da motive ediyor” dedi.

Oyunun yeni yıldızı Arzu Yanardağ, sahnede canlandırdığı karakterle kurduğu bağı şu sözlerle dile getirdi:

“‘Seni Alırsa Fırtına’ benim için sıradan bir proje değil. Hikâyeyi ve karakterimi iliklerime kadar hissediyorum. Gerçek olaylardan yola çıkarak yazılmış güçlü bir metinle sahnede olmak tarifsiz bir deneyim. Seyircilerden aldığımız olumlu tepkiler bizi daha da motive ediyor. Yeniden sahneye çıkmak için sabırsızlanıyorum.”

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, bu turneyle birlikte yalnızca bir oyunu sahnelemeyi değil, aynı zamanda mübadele tarihinin unutulmaz hikâyelerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.