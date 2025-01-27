Dinamik enerjisinden ve özgün sesinden ilham alarak müzik kariyerine adım atan genç yetenek Taha Şen; yeni şarkısıyla müzik sektörüne merhaba demenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Güçlü enerjisinden beslenen ve kendine has tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Taha Şen, bu iddialı çıkışla müzik kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Duygusal bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın

Taha Şen'in yazıp bestelediği "Seni Allah Affetsin", sadece müzikal anlamda değil, derin sözleriyle de dinleyicilere dokunuyor. Şarkının düzenlemesi All Prod. Audaz imzası taşırken, dinleyicilere aynı zamanda hayatın içinden derin bir hikaye sunuyor. Sanatçının güçlü vokali ve özgün melodisi, şarkının her notasında kendini hissettirerek dinleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor.

Müziğe olan tutkusunu lise yıllarında keşfeden Taha Şen, genç yaşta başladığı ticaret hayatıyla paralel olarak müzikle de ilgilenmeye devam etti. Ticaretin verdiği disiplini ve kararlılığı müziğine de yansıtan Taha Şen, şarkılarında hem kendi hayatını hem de dinleyicilerinin duygularını bulabilecekleri bir alan yaratıyor. Bugün, müzik kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen sanatçı, milyonların birlikte söyleyeceği şarkılar yazma hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük bir adım attı.

Hem müziğiyle hem de klibiyle farklı bir deneyim

Taha Şen''in, "Seni Allah Affetsin" şarkısının klip çekimleri, başarılı yönetmen Onur Oğuz tarafından gerçekleştirildi ve görsel açıdan büyük bir beğeni topladı. Klip, şarkının duygusal yoğunluğunu mükemmel bir şekilde yansıtarak izleyiciyi içine çeken bir atmosfer yaratıyor. Hem müziğiyle hem de klibiyle farklı bir deneyim vaat eden Taha Şen, güçlü enerjisiyle her alanda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Taha Şen, şarkılarında yalnızca müzik değil, hayatın içindeki gerçek duyguları, anı ve hikayeleri de barındırıyor. Sanatçının amacı, şarkılarını dinleyicilerine birer hikaye gibi sunarak, herkesin kendini bulabileceği bir dünyaya davet etmek.Taha Şen''in yeni projesi ''Seni Allah Affetsin'' tüm dijital müzik platformlarında ve klibi Taha Şen YouTube kanalında yayında…