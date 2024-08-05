İlk kez "seni seviyorum" dediğinizde aklınızda birçok düşünce olabilir. Reddedilme korkusu, doğru zamanı kaçırma endişesi veya yüz yüze geldiğinizde sinirlerinizin bozulması gibi kaygılar, bu küçük ama büyük anlamlı kelimelerin ağırlığını artırır.

Duygularınızı anlamak

İlişki uzmanı Terri Orbuch, bu tür itirafların kendinizi savunmasız bırakabileceğini belirtiyor. "Bir duyguyu paylaşarak kendinizi ortaya koyarsınız ve karşınızdaki kişinin sizinle aynı şeyi hissetmeyebileceğinden endişe duymanız son derece doğaldır," diyor. Ancak, bu duyguları ifade etmenin her zaman göz korkutucu olabileceğini de vurguluyor.

Aşkı nasıl anlarsınız?

Şehvet ve aşk arasındaki fark bazen belirsiz olabilir. Aşkı gerçekten hissettiğinizi gösteren dört işaret var:

Bağlantı: Partnerinizin ailenizle iyi anlaşması ve tanıdığınız herkese partnerinizi tanıtmak istemeniz. “Biz” Dili: Kendinizden ve partnerinizden bahsederken “biz” dilini kullanmanız. Kişisel Bilgiler: Kişisel sırlarınızı ve küçük ayrıntıları paylaşırken rahat hissetmeniz. Sağlıklı Bağ: Karşılıklı bağımlılık ve saygı, ilişkinizin derinliğini gösterir.

"Seni seviyorum" demek için doğru zaman

New York'ta bir çift terapisti olan Irina Firstein, "Seni seviyorum demek, ömür boyu sürecek bir bağlılık anlamına gelmez ancak ciddi bir ifadedir," diyor. Bu nedenle, bu kelimeleri söylemeden önce ilişkinizin tatmin edici bir hızda ilerlediğinden emin olmalısınız.

İlk adım kimden gelmeli?

Uzmanlar, birinin önce "seni seviyorum" demesi gerektiğini belirtiyor. Partnerinizin bu ifadeyi söylemesini bekliyorsanız, endişelenmeyin; o da aynı tereddütleri yaşıyor olabilir.

En iyi yol nedir?

“Seni seviyorum” demenin en iyi yolu, sizin ve partneriniz için en uygun olanıdır. Gary Chapman'ın "5 Sevgi Dili" kitabında, sevgiyi ifade etmenin birçok yolu olduğunu belirtiyor. Bu kelimeleri kullanırken, partnerinizin sevgi dilini göz önünde bulundurarak, en uygun şekilde ifade etmeniz önerilir.

Yanlış zamanlar

“Seni seviyorum” demenin yanlış zamanları da vardır:

Çok Erken Söylemek: İlişkinin erken aşamalarında bu ifadeyi kullanmak, ilişkinizin ciddiyetini sorgulatabilir. Seks Sırasında veya Sarhoşken: Cinsel bir durumda veya alkol etkisi altında bu kelimelerin söylenmesi, samimiyetinden şüphe uyandırabilir. Kısa Mesajla Söylemek: Mesaj yoluyla duygularınızı paylaşmak, bu duyguların gerçekliğini sorgulatabilir.