Sen kaç yıllık bir partisin?

O, kaç yıllık?

Senin partini kim kurmuş?...

O'nun partisini kim kurmuş?...

Bugün sen neredesin, o nerede...

Ve...

Senin kaç tane kayıtlı üyen var?

O'nun kaç tane kayıtlı üyesi var?

Üstteki soruları geçelim, esas konuya gelelim.

Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaç kayıtlı üyesi var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç kayıtlı üyesi var ona bakalım.

An itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 11 milyonun üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise 1 milyonun az üzerinde kayıtlı üye sayısı mevcut.

Sadece bu rakamlar bile AK Parti'nin sahada nasıl çalıştığının göstergesidir. Sadece bu rakamlar bile AK Parti zihniyetini yaymak için verilen çabayı anlamaya yeterlidir.

Çünkü mahalle, ilçe, il teşkilatlarının nasıl çalıştığının göstergesidir üye sayısı.

Tabi üye yapabilmek de zordur, yapılan üye sayısını elinde tutabilmekte.

Ama asıl olan mevcudun üzerine yenilerini ekleyebilmektir.

İstediğiniz seçimin sonucuna bakın, söz konusu partinin aldığı oy, üye sayısıyla doğru orantılıdır. Hangi parti en az oyu almışsa, en az onun üye kaydı vardır.

14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi bugün kaç yaşındadır ki kayıtlı üye sayısı CHP'nin kat kat üstündedir.

Hiç kimse ''Türkiye muhafazakar, AKP muhafazakar'' tezini savunmasın.

CHP'nin kalesi dedikleri İzmir'de muhafazakar belediye başkanları görev yapmıştır. Ve hala onların hizmetleri de inkar edilemez.

Son söz;

Yerel seçimlere çok az bir zaman kala...

Hiç kimse ne İzmir.

Ne de tüm ülke için ''orası muhafazakar'dır, orası sol görüşlüdür'' moduna girmesin.

Sonra muhalefet için yeni yeni hayal kırıklıkları yaşanır, haberiniz ola.

Neden bunları yazıyorum:

Ak Parti başta İzmir olmak üzere 7/24 çalışıyor, bilginiz olsun.

Çoktan başladılar bile üye kayıtlarını yenilemeye, yenilerini kat kat arttırmaya.

Ne demiştik;

Üye kayıtları yatarak değil, koşarak artar arkadaşlar.