Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberliğin gücüne vurgu yaptı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde yayımladığı mesajla bu anlamlı günü kutladı. Başkan Doğan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk tarihindeki dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, bu büyük zaferin milletin birlik ve beraberliği, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusu sayesinde kazanıldığını ifade etti.

Başkan Doğan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin kenetlenerek yazdığı destansı zaferin 102. yıldönümünü coşku ve gurur içinde kutluyoruz. Bizler, bu büyük zaferin mirasına sahip çıkarak, ülkemizi daha ileriye taşımak için büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Bu büyük zaferi anmak, sadece geçmişe bakmak değil, aynı zamanda gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır,” dedi.

Ayrıca, Başkan Doğan, Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden bir gün bile ayrılmayacağına ve her fırsatta onun izinden gideceğine dair söz verdiğini belirtti. Son olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere huzurlu ve sağlıklı bir ömür diledi.

Bu zaferin büyüklüğü, geleceğe bırakılan mirasın gücünde saklı. Başkan Doğan'ın mesajı, sadece bugüne değil, yarınlara da ışık tutuyor.