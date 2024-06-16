Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Başkanlığının Kültürpark da düzenlediği geleneksel bayramlaşma töreninin ardından, bayramlaşma törenine katılamayan geçmiş dönem il başkanlarını unutmadı.

Cumhuriyet Halk Partisinin geleneklerinde vefa vardır

Bayramlaşma törenine katılan, geçmiş dönem il başkanlarından Tacettin Bayır ile törende bayramlaşan Şenol Aslanoğlu, aralarında Ekrem Bulgun, Alaattin Yüksel, Bülent Baratalı, Selçuk Ayhan, Rıfat Nalbantoğlu ve Deniz Yücel’in de bulunduğu isimleri telefonla arayarak bayramlarını kutladı. Aslanoğlu “Her biri partimiz için ayrı bir değer olan geçmiş dönem il başkanlarımıza telefon açarak bayramlarını tebrik ettim. Cumhuriyet Halk Partisinin geleneklerinde vefa vardır, emeğe saygı ve tecrübeye olan inanç vardır. Hali hazırda farklı görevlerde olan il başkanlarımız var ama il başkanlığı yapmış olmak İzmir örgütü özelinde yaşanabilecek en büyük onur. Bu görevde bulunmuş olan her ismin aklına, emeğine ve tecrübesine çok ihtiyacımız var. Sayın il başkanlarımızla iktidar yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.