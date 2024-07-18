Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı tarafından Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılmak istenen değişikliklere karşı tepkiler İzmir’de büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, hayvan hakları savunucularının eylemlerine destek vererek, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

"Can olan ne varsa ona düşman"

İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleştirilen eylemde, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, hayvan hakları savunucularıyla bir araya geldi. Aslanoğlu, yaptığı konuşmada AKP'yi ve cumhur ittifakını sert sözlerle eleştirdi:

"Değerli dostlar, aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, ancak böylesi bir gündemle bir arada olmaktan da büyük üzüntü duyuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, cumhur ittifakı sadece hayvanlara değil, sana düşman bana düşman, can olan ne varsa ona düşman. Ağaç katliamları ardından şimdi de hayvan katliamları. Bu yasa komisyonlarda konuşulmaya başlanırken, farklı fikirlerin konuşulmasına asla müsaade etmeyen, hayvan hakları savunucularını meclise almamak için elinden gelen her şeyi yapan, hatta şiddet uygulayanları buradan protesto ediyoruz."

Katliam uyarısı

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yasanın geri çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yasanın içeriğinde ister ötenazi desinler ister uyutma, bunun sonunun bir katliamla sonuçlanacağını hepimiz biliyoruz. Partimizin milletvekilleri defalarca çağrıda bulundular, bu yasayı bir an önce geri çekin diye. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu yasanın çıkmaması için elinden gelenin fazlasını yapacaktır, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, aynı zamanda da yaşayan tüm canlılara ait olduğunu biliyor" dedi.

Yaşam hakkı mücadelesi

"Biz can dostlarımızın yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız" diyen Aslanoğlu, "Bu yasanın bir an önce geri çekilmesini, doğru düzgün değerlendirilmesini ve içinde asla hayvan katliamlarına neden olabilecek, can dostlarımızın ölümüne neden olabilecek ne varsa çıkartılmasını ve en önemlisi hayvan hakları savunucularının mutlaka dinlenmesini savunuyoruz. Eylemleriniz olduğu sürece yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.