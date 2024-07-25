İzmir'de yaşanan trajik olayda iki gencin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İZSU Genel Müdürü'nün polis baskınıyla gözaltına alınması tepkilere neden oldu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, olayın adalet çerçevesinde çözülmesini istedi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "İki gencimizi kaybettiğimiz olayın soruşturmasında, devletin kurumu İZSU’nun Genel Müdürünü, devlet adabıyla emniyete davet ederek ifadesine baş vurmak mümkünken, algı yaratmak, şov yapmak, siyasileştirmek için polis baskınıyla aldırmak tanıdık taktiklerdir. Tabii ki soruşturma sonuna kadar sürdürülsün ve suçlular ortaya çıkarılsın. Algı yaratmak için kullanılan taktiklerle, şimdiden olay çarpıtılmak suç bölüştürülmek isteniyorsa buna izin vermeyeceğiz. Suç bölüştürme çabası değil ADALET İSTİYORUZ" diye konuştu.

İki gencimizi kaybettiğimiz olayın soruşturmasında, devletin kurumu İZSU’nun Genel Müdürünü, devlet adabıyla emniyete davet ederek ifadesine baş vurmak mümkünken, algı yaratmak, şov yapmak, siyasileştirmek için polis baskınıyla aldırmak tanıdık taktiklerdir. Tabii ki soruşturma… ABD’de Netanyahu protestosu: Yemek masasına böcek döktüler July 25, 2024