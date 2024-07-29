Laboratuvar üretimi elmasların yükselişi

Laboratuvar üretimi elmaslar, yaklaşık on yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen, yarattıkları etkiyle dikkat çekiyor. Önceleri bir karat elmasın laboratuvar ortamında üretilmesi 3-4 ay sürerken, günümüzde gelişen teknoloji sayesinde bu süre 150 dakikaya kadar düşmüş durumda.

Maliyetlerin düşüşü

Bu hızlı üretim süreci, laboratuvar elmaslarının maliyetini de önemli ölçüde düşürdü; 2016 yılında bir karat elmasın üretim maliyeti 1.015 dolar iken, bugün bu maliyetin beşte birine mal edilebiliyor.

Doğal pırlantalar üzerindeki etkisi

Bu hızlı değişim, doğal pırlantaların oluşumunun milyarlarca yıl sürdüğü gerçeğiyle birleşince, tüketiciler arasında “değersizleşme” korkusunu tetikliyor. Sentetik elmasların artışı, hem tüketiciler hem de sektör için yeni sorular ve tartışmalar doğuruyor. Pırlanta endüstrisi, bu değişimle nasıl başa çıkacağını ve doğal taşların değerini nasıl koruyacağını düşünmek zorunda.