Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2022" verilerini yayımladı. Buna göre sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2022 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak hesaplandı.

Toplam sera gazı emisyonlarında 2022 yılında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile tarım, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 2,9 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton CO2 eşdeğeri, 2021 yılında 6,8 ton CO2 eşdeğeri ve 2022 yılında 6,6 ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Karbon emisyonlarının en büyük pay yüzde 86 ile enerji sektörüne ait

Toplam CO2 emisyonlarının 2022 yılında yüzde 32,6'sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,6'sı enerji sektöründen, yüzde 13,1'i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

Enerji sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 179,8 arttı. Bir önceki yıla göre ise emisyonlar yüzde 1,4 azalarak 400,6 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 208,1 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 milyon ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Atık sektörünün emisyonları arttı

Tarım sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 37,9, atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 57,7 olarak tespit edildi. Atık sektörünün emisyonları bir önceki yıla göre de yüzde 5,5 artarak 16,3 milyon ton CO2 eşdeğeri oldu.

CH4 emisyonlarının yüzde 60,5'i tarım, yüzde 19,9'u enerji, yüzde 19,6'sı atık ve yüzde 0,02'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; N2O emisyonlarının ise yüzde 77,9'u tarım, yüzde 11,2'si enerji, yüzde 6,2'si atık ve yüzde 4,6'sı da endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı.