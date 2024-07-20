Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken araştırmacılar, çiftçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla seralarda ısı standartlarının getirilmesini öneriyor.

Çiftçiler, iklim değişikliğinin etkilerinden korunmak için seraları tercih ediyor; ancak, seralarda çalışan işçilerin yüksek sıcaklık ve neme maruz kalmaları yeterince gündeme getirilmiyor. Seracılık sektöründe çalışan çiftçilerin sayısı artarken, bu koşulların sağlık üzerindeki etkileri ve işçilerin deneyimleri daha fazla dikkat çekmeyi gerektiriyor.

Birçok serada sıcaklara karşı önlem alınmıyor, çiftçiler sıcaklardan nasıl korunabilecekleri konusunda ısı güvenliği eğitimleri sağlanmıyor ve sıcak çarpmasına yönelik koruma standartları bulunmuyor.

Dikey tarım şirketi Eden Greens‘in tarımdan sorumlu başkan yardımcısı Aaron Fields, ileri teknoloji seralarda çalışma koşullarının genellikle gözden kaçırıldığını söyledi.

Aşırı sıcaklar işçilerin üretkenliğini azaltıyor

Loughborough Üniversitesi'nden araştırmacılar, iklim değişikliğinin tarım işçilerinin üretkenliği üzerindeki etkilerini inceledi. Araştırma, sıcaklıkların artmasıyla işçilerin üretkenliğinin düştüğünü, bunun da ürün hasadını azalttığını ve daha fazla işçiye ihtiyaç duyulmasıyla ekonomik kayıpların arttığını ortaya koydu.

Araştırma yazarlarından Jennifer Vanos, işçilerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için kalp atış hızlarını düşürmeleri gerektiğini, bu durumun ise daha sıcak bir ortamda görevleri yerine getirmek için egzersiz çıktılarının azalması anlamına geldiğini belirtti. Ancak, aşırı sıcaklık ve nem nedeniyle seralarda güvenli çalışma koşullarını sağlamak zorlaşıyor.

Isı stresi, aşırı terleme, kas krampları ve hızlı kalp atışı gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Aşırı sıcaklarda baş dönmesi, halsizlik ve bayılma riski artıyor. Özellikle yüksek nemli havalarda terin buharlaşması zorlaştığı için vücudu serin tutmak da güçleşiyor, bu durum yüksek sıcaklıkları daha tehlikeli hale getiriyor.

‘İnsan sağlığını düşünmek zorundasınız’

Tarım işçileri üzerine birçok araştırma mevcut olsa da seralarda çalışan işçilerin çalışma koşulları ve deneyimleri hakkında yeterince bilgi bulunmuyor. Mevcut literatür, genellikle bitkilerin büyümesi ve üretkenliğine odaklanırken, insan sağlığına dair çalışmalar eksik kalıyor.

UCLA Isı Laboratuvarı'nın kurucu direktörü Bharat Jayram Venkat, seraların verimli bir şekilde çalışabilmesi için insan işçilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Bu nedenle insan sağlığını düşünmek zorundayız" dedi. UC Merced'in yaptığı bir diğer araştırma, hamile kadın tarım işçilerinde erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ancak, hamile kadın işçi sayısının az olması nedeniyle bu bulguların genellenebilirliği konusunda sınırlamalar olduğu vurgulandı.

Aşırı sıcaklık ve nem seraları daha tehlikeli hale getiriyor

Aşırı sıcaklık ve nem seraları daha tehlikeli hale getiriyor. Sera üretimi giderek yaygın hale gelirken Hindistan’daki Indira Gandhi Tarım Üniversitesi’nden Shamim Ahamed ve Purvi Tiwari, seralarda çalışan tarım işçilerinin çalışma koşullarını inceledi.

Araştırmacılar, seraların sıcaklık arttırıcı etkisinin çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirtiyor. Çalışmalarında, sera çiftçilerinin bacak krampları, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sağlık sorunları yaşadığını tespit ettiler.

Son yıllarda Hindistan’da hükümetin kalkınma politikaları doğrultusunda mevcut tarım arazilerinin azalması nedeniyle yaygınlaşan seraların içindeki sıcaklıkların 50 dereceye kadar ulaşabildiği görülüyor.