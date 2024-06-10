Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kılınç, serbest bölgelerde 550’si yabancı sermayeli olan bu şirketlerin, Serbest Bölgeler Kanunu ile sağlanan teşvikler ve hizmetler sayesinde Türkiye ekonomisine önemli katkılar yaptığını vurguladı.

Yusuf Kılınç, serbest bölgelerin ihracat odaklı üretim merkezleri olarak Türkiye’nin dış ticaret dengesine büyük katkı sağladığını belirtti. 2019-2023 döneminde serbest bölgelerden yapılan ihracatın 50 milyar dolara ulaştığını ifade eden Kılınç, Türkiye’nin toplam dış ticaretinin sürekli açık verdiği bir dönemde serbest bölgelerin dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çekti. 2019 yılında 19,7 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2023 yılında 30,9 milyar dolara ulaştı ve bu dönemde toplam 130 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Aynı dönemde bölgelerin ihracatı 8 milyar dolardan 12,7 milyar dolara yükseldi ve toplamda 50 milyar dolarlık ihracata karşılık, 40 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece 10 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Devletin yıllık 50 milyon dolar fon geliri

Kılınç, serbest bölgedeki firmaların devlete Özel Fon ödediklerini ve 2023 yılında bu bölgelerden Hazine'nin 50 milyon dolar fon geliri sağladığını belirtti. Serbest bölge firmaları, yurtdışından bölgeye getirilen mallar için binde 1, serbest bölgeden Türkiye’ye yapılan satışlarda ise binde 9 oranında Özel Fon ödüyorlar. Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyet gösteren ve Kurumlar Vergisi ödeyen firmalar bu fondan muaf tutuluyor. Kılınç, bu durumda Hazine’nin 50 milyon dolarlık fon gelirinden mahrum kalacağını söyledi.

Serbest bölgelerde 100 bin kişilik kayıtlı istihdamın SGK primleri ve yüzde 85 ihracat barajını gerçekleştiremeyen firmaların ödediği Gelir Vergisi’nin de önemli miktarlara ulaştığını belirten Kılınç, Hazine arazisi üzerinde Yap İşlet Devret modeli ile faaliyet gösteren firmaların, arazi ve kapalı alan kiraları ödediklerini ve inşa edilen üstyapıların faaliyet konularına göre 30 ya da 45 yıl sonunda Hazine’ye devredildiğini sözlerine ekledi.