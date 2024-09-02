Serbest Bölgeler Kurucu ve İşleticileri Derneği (SEBKİDER) Başkanı Yusuf Kılınç, serbest bölgelerin KOBİ’ler için küresel pazarlara açılma konusunda büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Kılınç, KOBİ’leri bina ve arsa yatırımı yapmadan serbest bölgelerde fabrika kiralayarak üretim yapmaya davet etti.

2018 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının %4'ünü gerçekleştiren serbest bölgeler, 2023 yılına gelindiğinde yaklaşık 13 milyar dolarlık bir ihracat hacmiyle bu oranı %5'e çıkardı. Serbest bölgelerdeki firmalar, uluslararası pazarlardaki paylarını artırırken, yerel KOBİ'lerle olan ticaret hacimlerini de genişletti.

İç ticarette yüzde 51’lik artış

SEBKİDER Başkanı Yusuf Kılınç, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların, 2018 yılında 2,5 milyar dolar olan iç ticaret hacimlerini, 2023 yılı itibarıyla 3,8 milyar dolara çıkardıklarını ifade etti. Kılınç, bu artışın, serbest bölgelerin dış pazarlardaki büyümelerinin yerel KOBİ'lerle olan ticarete de yansımasından kaynaklandığını vurguladı. Pandemi sonrası yurt içi KOBİ’lerle ticaretin daha da önem kazandığını belirten Kılınç, firmaların ihracatlarını artırırken yerel firmalarla işbirliklerini geliştirdiklerini kaydetti.

KOBİ’lere bina ve arsa yatırımı yapmadan üretim imkânı

Kılınç, KOBİ'lere finansman erişimin zorlaştığı bu dönemde serbest bölgelerde üretim yapma çağrısında bulundu. Serbest bölgelerde bina ve arsa yatırımı yapmadan üretim yapmanın mümkün olduğunu belirten Kılınç, bu sayede KOBİ'lerin tüm sermayelerini üretime kanalize ederek küresel pazarlara açılabileceklerini söyledi. Vergisel teşviklerin de devreye girmesiyle bu modelin büyük bir rekabet avantajı sunduğunu dile getirdi.

Yüksek katma değerli üretim ve teknoloji transferi

Serbest bölgelerin havacılık, otomotiv, yazılım, medikal aletler ve hazır giyim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiğini belirten Kılınç, burada üretilen yüksek katma değerli ürünlerin hem yerel hem de uluslararası pazarlara sunulduğunu ifade etti. Uluslararası firmaların yerel KOBİ’lerle yaptığı işbirliklerinin, bu firmaların küresel pazarlara açılma fırsatı yakalamalarına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca, bu işbirliklerinin teknoloji ve bilgi transferine katkı sağladığını vurguladı.

Altyapı yatırımları ve ekonomik kalkınma

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerin, yerel altyapının gelişmesine de katkıda bulunduğunu ifade eden Kılınç, bu durumun ticaretin hızını ve verimliliğini artırdığını belirtti. Gelişen yollar, limanlar ve depolama tesislerinin ekonomik faaliyetleri desteklediğini, yeni iş fırsatları yaratarak işsizliği azalttığını söyledi. Bu altyapı gelişmelerinin sadece serbest bölgelerde değil, çevresindeki diğer bölgelerde de ekonomik kalkınmayı teşvik ettiğine dikkat çekti.