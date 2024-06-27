İzmir temsilcisi, genç teknik adamla anlaşma sağladı ve Yıldırım, kulüp binasında düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Sercan Yıldırım, İzmir DSİ Spor, Kuşadasıspor, Sökespor, Özçamdibispor ve Didim Belediyespor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış deneyimli bir isim olarak tanınıyor. Bornova 1877'ye transferiyle ilgili olarak mutluluğunu dile getiren Yıldırım, "Bornova'nın evladı olarak bu görevi üstlendiğim için büyük şans ve gurur duyuyorum. Hedefimiz, taraftarlarımıza mücadeleci ve pozitif futbol sergilemek. Bornova halkının desteğiyle genç kadromuzla başarılı olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Hüseyin Ok ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Yıldırım, yeni görevinde başarılı olabilmek için çalışacaklarını ifade etti.