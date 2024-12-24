Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü'nde, 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı’nın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Seçim yarışı kızışıyor
Beşiktaş’ta olağanüstü seçim öncesi başkan adayları çalışmalarını hızlandırırken, Serdal Adalı yönetim kadrosuyla dikkat çekti. Listede, iş dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra spor yönetiminde tecrübeli kişiler de yer aldı.
Gazeteci Sercan Dikmen'in aktardığı bilgilere göre Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Yönetim kurulu üyeleri (Asil)
- Hakan Dalbatan
- Murat Kılıç
- Çağatay Abraş
- Orhan Özalp
- Mustafa Mollaoğlu
- Uğur Fora
- Kaan Kasacı
- Merve Öztopaloğlu
- Levent Ağan
- Özkan Arseven
Yedek yönetim kurulu üyeleri
- Toygun Batallı
- Esra Sayın
- İbrahim Sağlam
- Görkem Bilgi
- Selahattin Solmaz
Kaynak: HABER MERKEZİ