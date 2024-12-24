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En iyi milli takım teknik direktörleri açıklandı: Montella ilk 10'da!

Gazeteci Sercan Dikmen'in aktardığı bilgilere göre Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Beşiktaş’ta olağanüstü seçim öncesi başkan adayları çalışmalarını hızlandırırken, Serdal Adalı yönetim kadrosuyla dikkat çekti. Listede, iş dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra spor yönetiminde tecrübeli kişiler de yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Kulübü'nde, 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı ’nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

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