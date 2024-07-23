Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımını 4-3 yenerek rövanşta avantaj sağladı. Maçın başında 1-0 geriye düşse de geri dönmesini bilen sarı - lacivertli ekip, Edin Dzeko(3) ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle Lugano'yu 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Peki maçtan bir gün önce yayınlanan Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'in kaleme aldığı "Fener Gen'ini hatırlayan yönetimi kutlarım" yazısındaki "Fener geni" ne anlama geliyor?

Bu takım 10 senedir şampiyon olmuyor

Çelikler yazısında Fenerbahçe'yi ele alıp, kulübün ve taraftarların ülke üzerindeki etkisini anlattı. Yazısında seçim sonuçlarından transfer hatalarına, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı yanlışları kendi itiraf etmesinden anlaştıkları menajer ve direktörlerin hatalı anlaşmalarına kadar birçok konuya değindi.

Çelikler, "Türkiye'ye gelmez denilen Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali günü görevli olduğu TV yayınında; dünyadaki tüm futbol izleyicilerine Fenerbahçe'ye gittiğini söyler.

Yusuf En-Nesyri ülke tarihinin rekor bonservis bedeli ile takıma kazandırılır.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferde istekli olduğu, G.Saray'ın işi bitirme aşamasına getirdiği Oğuz Aydın'ı 2 günde bitirir.

Ülkede geçen senenin büyükler dışındaki en öne çıkan ismi Oğuz Aydın değil sadece.. Tutsun tutmasın, Cengiz'inden Çağlar'ına; Merih'inden Orkun'una kadar yurtdışında oynayan Türklerin çoğunluğu gelmek ister." cümleleriyle Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu vurguladı. Fakat yanlış transferler yanlış isimlerle Fenerbahçe'nin olması gerekenden daha aşağıda göründüğünü belirten Çelikler, "Bu fikri devrim için düşman ilan edilsem, açık organize saldırılara maruz kalsam da bugün kazanımları görüyorum. Pelkas'ı dünya yıldızı sanan; Vitor'la - Bulut'la şampiyon olunacağına ihtimal veren kesimin bugün Mou'ya burun kıvırdığını, En Nesyri'yi beğenmediğini tebessümle izliyorum. Zor tatmin olmak bir Fenerbahçe genetiğidir. Bu genetiği 2 yıldır yeniden hatırlayan ve hatırlatan yönetimi kutlarım." cümleleriyle aslında Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe taraftarlarının her zaman en iyisini istediğini ve isteyeceğini, en iyisinin aşağısına tatmin olmayacağını hatırlatıyor. Gelen oyuncular, Jose Mourinho, anlaşmak istenilen ve basında geçen dünya yıldızları da asıl Fenerbahçe'nin ve "Fener geni"nin geriye geldiğini gösteriyor.