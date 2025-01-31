İran kulübü Persepolis, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile anlaşmaya vardığını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Deneyimli oyuncu, daha önce Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile çalışma fırsatı bulmuştu.

Golcü kariyerinde büyük başarılar elde etti

Serdar Dursun, kulüp kariyerinde 414 maça çıkarak 149 gol kaydetti. Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98, Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi kulüplerde forma giyen Serdar, A Milli Takım’da da 10 maçta 7 gol attı.