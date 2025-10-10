İstanbul Şişli’de avukat Serdar Öktem’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9’u, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, avukat Öktem’in 6 Ekim’de Şişli Büyükdere Caddesi’nde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 13 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, aralarında 18 yaşından küçük iki kişinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklama, diğer 4 kişi için ise adli kontrol talep etti.

Sulh ceza hakimliğinde sorgular başlayacak

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 zanlının sorgularına kısa süre içinde başlanacağı öğrenildi.

Şüphelilerin, saldırıyı organize eden bir suç örgütüyle bağlantılı olabileceği üzerinde duruluyor.

Ne olmuştu?

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim günü otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi’nde trafikte beklerken silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtları incelenmiş, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 5 kişi ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir şüpheli yakalanmıştı.

Organize suç şüphesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının organize bir suç örgütünün husumeti nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini açıklamıştı.

Açıklamada, “Olayın azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleriyle soruşturma derinleştirilmektedir.” denilmişti.

Devam eden çalışmalarda saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Otopsi raporu açıklandı

Adli Tıp Kurumu’nun ön otopsi raporunda, Öktem’in kafa bölgesine ve yüzüne isabet eden mermi yaralarının öldürücü nitelikte olduğu, ölüm nedeninin “ateşli silah yaralanmasına bağlı beyin kanaması ve damar yırtılması sonucu iç ve dış kanama” olduğu tespit edildi.