Avukat Serdar Öktem’e yönelik silahlı saldırının şüphelileri, planlayıcının kendisini “Daltonların başı” olarak tanıtan Alican Ç. olduğunu; intikam amacıyla yönlendirildiklerini, olay günü ve kaçış sürecini ayrıntılarıyla itiraf etti.

“İntikam” talimatı verilmiş

Avukat Serdar Öktem’e yönelik silahlı saldırıyla ilgili ifadeler ortaya çıktı. Şüpheliler, saldırıyı planlayan ve yönlendiren kişi olarak gösterilen Alican Ç.’nin kendilerini “Daltonların başı” diye tanıttığını; “intikam” söylemiyle eylemi organize ettiğini belirtti. Etkin pişmanlık talep eden şüpheli Sidar Ö., Alican Ç. tarafından gönderilen hücre evinde diğer zanlılarla tanıştığını ve talimatlara uyarak eyleme katıldığını anlattı.

İfadeler göre şüpheliler, saldırı günü sabah erken saatlerde yola çıktı; hedefin ofise gelmemesi ve polis hareketliliği nedeniyle geri dönüldü. Saat 17.00 civarında Alican Ç.’nin FaceTime araması üzerine harekete geçildi. Barbaros Bulvarı’nda Öktem’in aracını görünce alandan inilip hedef araca yönelik hedef gözetmeksizin ateş edildi. Sidar Ö., uzun namlulu silahla iki el ateş ettiğini ancak nereye ateş ettiğini hatırlamadığını belirtti.

Şüpheliler, Alican Ç.’nin talimatıyla silahları ve saldırıda kullanılan aracı Arnavutköy’deki ormanlık alana götürdüklerini, daha sonra konum gönderilerek yedek kıyafet değişip bölgeden ayrıldıklarını anlattı. Telefonlarının ele geçirilmemesi için kırıldığı, taksiyle ayrıldıktan kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandıkları ifade edildi. Alican’ın bazılarına “parça parça 50 bin TL” gönderdiğini ancak doğrudan eylem için para teklif edilmediğini söylediler.

Araç şoförü olduğu belirtilen Semih A., ilk başta kabul etmediğini; ancak kardeşinin okulunun fotoğrafının gönderilmesi ve ailesinin tehdit edilmesi üzerine plana razı olduğunu anlattı. Semih A., hücre evinde “herkesin olayı bildiğini” ve saldırı öncesi hazırlık yapıldığını ifade etti.

Etkin pişmanlık talep eden Sidar Ö. ve Semih A. ifadelerinde eylem öncesi iletişim, araç temini, bekleme, ateş etme ve kaçış süreçlerini ayrıntılı olarak anlattı. Diğer şüpheliler de ateş ettiklerini veya havaya ateş ettiklerini, hedef gözetmeksizin atış yaptıklarını kabul etti. Ejder P. saldırıda kaputa nişan alıp ateş ettiğini söyledi.

Soruşturma devam ediyor

İfadeler doğrultusunda soruşturma çok yönlü sürüyor. Şüphelilerin etkin pişmanlık beyanları ceza indirimine etkileyebileceği gibi, planlayıcı olduğu iddia edilen Alican Ç. için de ulusal ve/veya uluslararası düzeyde yakalama ve adli takip operasyonları yürütülebilir. Emniyetin ve savcılığın delil toplama, iletişim kayıtları ve dijital izler üzerinde çalışmaları devam ediyor.