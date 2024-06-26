Hayatında önemli bir değişiklik yaparak alkolü ve sigarayı bıraktığını duyurdu. Uzun zamandır sahneye sarhoş çıktığı için eleştirilen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sahneye ilk kez alkolsüz çıktı.

Serdar Ortaç, TikTok hesabında yaptığı açıklamalarla hayranlarını şaşırtmış ve hayatında yeni bir sayfa açtığını ilan etmişti. Dün gece verdiği konserde, sahnede alkolsüz olarak yer aldı ve seyircisiyle bu önemli değişikliği paylaştı. Konser sırasında yaptığı konuşmada Ortaç, “Arkadaşlar, 30 senedir her gün içtiğim içkiyi ve sigarayı bıraktım. Koyu bir alkolikten bayağı imam olma yolunda gidiyorum. Yakında bu kızları da kapayacağım. Açıkça söylemem lazım, artık depresyonda falan da değilim,” dedi.

Annesi de oradaydı

Serdar Ortaç’ın konserine gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da yer aldı. Oğlunun yeni yaşam tarzını destekleyen Nesrin Hanım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık. Bundan sonra bir daha kullanmayacak,” dedi.

Gazeteciler, Nesrin Ortaç’a “Serdar Ortaç’ın evlenmesini ve baba olmasını istiyor musunuz?” sorusunu yönelttiğinde ise şu yanıtı verdi: “Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın. Gezsin. Eğlensin. Canı sağ olsun. Sağlığı yerinde olsun yeter.”