İstanbul'da, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada, Serdar Ortaç'ın yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil de tanık olarak dinlenecek.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahise teşvik iddialarına yönelik olarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e adli kontrol olarak 'Ev hapsi' kararı verilmişti. Bugün görülen davanın ardından, Ortaç ve Erbil'in durumu hakkında karar bekleniyor.

Mehmet Ali Erbil: "Serdar'ın davası bizim için öngörü olacak"

Duruşma sabah saatlerinde başlamadan önce, Mehmet Ali Erbil İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Erbil, gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanlı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Savcılıktan 3 yıla kadar hapis cezası talebi

Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın yasadışı bahis yaptığı ve insanları bu konuda teşvik ettiği iddialarına dayanarak, 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.