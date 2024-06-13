Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve canlı yayınlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında ortaya atılan borç iddialarına yanıt verdi. İddiaya göre Ortaç, 500 bin TL'lik bir ödeme yapmak için bir WhatsApp grubu kurmuş ve tanıdıklarından 5’er bin TL istemişti.

"Bunlara inanmayın"

İddBunlara inanmayıniaların ardından Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konuyu aydınlattı. Ortaç, "Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanmayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın," diyerek çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı, MS hastalığı yüzünden zor günler geçirdiğini ve bu süreçte bazı zorluklar yaşadığını da ekledi.

Serdar Ortaç, birkaç gün önce de alkol ve sigarayı bıraktığını duyurarak sağlığına daha fazla dikkat ettiğini ifade etmişti.