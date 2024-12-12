Ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından Ekotürk’te yayınlanan “Pembe Masa” programına konuk olan Ortaç, hem yaşadığı zorluklardan hem de hakkında yapılan eleştirilerden dolayı isyan etti. Ortaç’ın “Yarın ölmek istiyorum” sözleri, hayranlarını derinden sarstı.

“Genç Yaşta Meşhur Olmayı Kaldıramadım”

Program boyunca oldukça duygusal anlar yaşayan Serdar Ortaç, genç yaşta gelen şöhretin hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Çok genç yaşta meşhur oldum ve bunu kaldıramadım. Aman bunalıma girmeyeceğim artık diyorum ama başıma gelenlerden kaçamıyorum. Ne kadar dirensem de bu yük beni zorluyor."

Kendisini eleştirenlere de sert yanıt veren Ortaç, hayranlarının desteğini sorguladığını ifade etti:

"Sabah kalkıyorum, ‘Serdar Ortaç kumarda evini kaybetti’ haberleriyle karşılaşıyorum. Akşam yatıyorum, başka bir itham. Hani bunlar müziğimi seviyordu? Bu hayatta hiç kimse koskoca değil. Bana 'koskoca Serdar Ortaç’sın' deme, çünkü kimse koskoca değil."

Kübra Par’a Tepki: “Allah Niye Cezamı Versin?”

Serdar Ortaç, gazeteci Kübra Par’ın kendisi hakkında söylediği “Allah sizin cezanızı verecek” sözlerine de sert bir şekilde yanıt verdi. Canlı yayında sinirlerine hâkim olamayan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Hırsızlık mı yaptım, birisine tecavüz mü ettim Kübra? Allah niye cezamı versin? Allah cezamı vermiş zaten, felcim. Daha ne istiyorsunuz?"

Bu açıklamaları sırasında oldukça öfkeli görünen Ortaç, üzerindeki baskılara daha fazla dayanamadığını da ekledi.

Hayranlarından Destek Mesajları

Serdar Ortaç’ın “Yarın ölmek istiyorum” sözleri, hayranlarını endişeye sevk etti. Sanatçının ruh halinden etkilenen birçok hayranı, sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdırdı. Ortaç’ın müzik dünyasına kattığı değerleri hatırlatan hayranları, ünlü şarkıcıya moral vermeye çalıştı.

Serdar Ortaç’ın bu açıklamaları, sanat dünyasının zorlukları ve ünlü olmanın getirdiği baskılar hakkında önemli bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Programın ardından sanatçının sağlık durumunun ve psikolojik desteğe erişiminin önemine vurgu yapıldı.