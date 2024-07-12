Şarkının sözleri Serdar Ortaç’a ait olup, müziği Suat Aydoğan tarafından bestelenmiş. Düzenleme ve aranjeler ise Rubato Grubu’nun kurucu üyesi ve ünlü klarnetçi Göksun Çavdar’ın imzasını taşıyor. Serdar Ortaç’ın unutulmaz eserlerinden biri olan "Sana Değmez", Şeref Altınbaş’ın benzersiz yorumuyla yeniden hayat buldu. Altınbaş, şarkının klibinin de çok yakında hayranlarıyla buluşacağının müjdesini verdi.

Yeni Single ile dijita platformlarda zirveye oynuyor

Şeref Altınbaş ve Serdar Ortaç iş birliği, müzikseverlerden büyük ilgi görüyor. "Sana Değmez" şarkısı, kısa sürede popüler dijital müzik platformlarının en çok dinlenenler listesine girmeyi başardı. Klip ise büyük bir merakla bekleniyor.