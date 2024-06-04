Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Özellikle son konserlerinde sarhoş haliyle gündeme gelen Ortaç, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu.

"Tertemiz Bir Sayfa Açıyorum"

Ortaç, paylaştığı videoda yorgun ve bitkin bir görüntü sergilese de, kararlı ve umut dolu açıklamalarıyla dikkat çekti. "Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın ikinci günü. Konsere tertemiz bir sayfayla başlayacağım. Doktoruma teşekkür ediyorum beni tedavi ettiği için," diyerek yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını dile getirdi.

Serdar Ortaç'ın MS hastalığı nedeniyle uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyor. Özellikle bacağındaki rahatsızlık nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çektiği görülmüştü. Hastalığının etkileriyle mücadele eden sanatçı, geçtiğimiz aylarda sahneye çıkarken ayakta durmakta zorlanmasıyla hayranlarını endişelendirmişti.

Yeni döneme giriyor

Alkol ve sigarayı bırakarak hayatında yeni bir döneme adım atan Ortaç, bu kararıyla hayranlarından büyük destek gördü. Sosyal medya üzerinden gelen tebrik ve destek mesajlarına teşekkür eden ünlü şarkıcı, hayranlarına daha sağlıklı ve enerjik performanslar sergileyeceği sözünü verdi.