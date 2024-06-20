Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde aşkını herkese ilan etti. Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açtı.

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayırdıktan sonra Mert Yazıcı oğlu ile bir beraberlik yaşamıştı. Fakat bu ilişki de çok uzun sürmemişti. Bir süre aşka kapılarını kapatan güzel oyuncu Deniz, gönlünü Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'e kaptırdı. Birlikte Yunan adalarında tatile çıkan çiftten Çetin, Dilan Çiçek'e olan aşkını sosyal medyadan ilan etti. Sevgilisiyle birlikte Yunan adalarında tatil yapan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kayaların üzerinde bikinisiyle güneşlenirken çekilen fotoğraflarını paylaşan başarılı oyuncuya beğeni yağdı.