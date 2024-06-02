Eyüphan Gündoğdu yazdı...

Günlerdir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ndeki medyada çıkan haberleri okuyorum.

Yok başhekim şunu yapmış, başhekim bunu yapmış.

Bu tür haberler nereden gelir hepimiz biliriz gazeteciler olarak.

Araştırırız haber değeri varsa haberlerini yaparız.

Ben de “Bir araştırayım” dedim bu haberler basına nereden sızıyor diye.

Cevabı bulmak zor olmadı.

Müdür sağlık camiasının gündemine oturdu…

Hedefine kendini görevden uzaklaştıran Başhekimi koydu!

Hastanede çalışanlarla ilişkisi ortaya çıkan ve hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle açığa alınan eski bir yönetici çıktı bu dedikoduların ardından.

Eski müdür tarafından haberlerin tertiplendiği ve gazetelere servis edildiğini iddia etti bazı çalışanlar.

Hastanedeki kadın çalışanlardan A.E, bu sapık müdürün sürekli güzel kadınlarla yakın çalışmak istediğini ve liyakatsız bir şekilde bu kişileri görevinde yükselttiğini iddia etti.

Hastanede kendi emrinde çalışan kadınlarla adı anılan ve bu konudan hiç rahatsızlık duymayan bu müdürün, bu konuşmaları bir marifetmiş gibi yakın çevresiyle paylaştığını da söyledi mağdur kadın.

Hastanede önemli bir yerde çalışan P. hanımla müdürlük yetkisini kötüye kullanarak ilişki yaşadığını da kendilerinin paylaştığı fotoğraflarda gördüm.

Hakkında açılan 4 soruşturma nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevden uzaklaştırılan bu şeref yoksununun, kendi ahlaksızlıklarını örtbas etmek için yakın arkadaşları ve kendisine yakın çalışanlar üzerinden sayısız SABİM, CİMER başvuruları yaptığı da elime gelen bilgiler içinde.

"FETÖvari hareketler ile itibarsızlaştırma operasyonu..."

Servis ettiği FETÖ benzeri haberin ilgili medyada paylaşılmasının hemen ardından, bu şeref yoksunu, haberin linkini hastanedeki başta doktorlar olmak üzere tüm çalışanların telefon numaralarına Whats App üzerinden +62 alan kodu (Endonezya) ile gönderdiği de iddialar arasında.

Yazımın başlığında da yazdım, kurum içinde özellikle devlet kurumlarının içinde bu tür FETÖ kurgusu oyunları yapanlar için bir kanun çıkarılmalı.

Şayet savcılık benden, çalışanlarla gece alemindeki fotoğrafları isterse seve seve ulaştırabilirim.

Gazeteci arkadaşlarımın da haberin nereden geldiği ve gönderenin niteliğini biraz araştırması gerektiğini düşünüyorum.

Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye !!!!