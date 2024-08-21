Seren Serengil İzmir'de Pako Barınağı'nda Bu Yasa Kabul Edilemez

İzmir'deki PAKO Hayvan Barınağı'nda muhabirimiz Kardelen Başol'a konuşan Seren Serengil, sokak hayvanları yasasına ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, mevcut düzenlemenin hayvanların ve insanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yasanın getirdiği zorluklar

Seren Serengil, mevcut sokak hayvanları yasasının desteklenemeyeceğini belirtti. Yasanın, diğer özel barınaklara yönelmenin sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Serengil, bazı barınaklarda hayvanların ya öldürüldüğünü ya da uyutulduğunu belirterek, bu tür şiddetlere karşı dernekler ve hayvanseverlerin kendi inisiyatifleriyle koruma sağlamaya çalıştığını söyledi.

Maddi yükler ve hayvan bakımı

Hayvanların bakımı ve korunması konusunda yaşanan maddi zorlukların altını çizen Serengil, bu durumun hem hayvanlar hem de insan yaşamını zorlaştırdığını ifade etti. Serengli, "Ben bu yasayı desteklemiyorum ve desteklemek de mümkün değil. Diğer özel barınakların, yani insanların hayvanları kaçırıp bir başka barınağa koymalarının sebebi nedir? Çünkü alarak ya öldürüyorlar ya da uyutuyorlar. Bu tarz şiddetlere karşı çıkmak için hayvanseverler de dernek kurarak veya özel arsa alıp hayvanlara sahip çıkarak onları korumaya çalışıyor. Tabi ki bu hayvanlara bakmak maddi olarak çok zor. Bu şekilde yaparak hem insanların hem de hayvanların hayatını cehenneme çeviriyorlar. Bakın 35 derece sıcakta birçok insan denize girerken biz burada bu hayvanlara sahip çıkarak kurtarmaya çalışıyoruz. Altını çizmek istediğim nokta bakamayacak hiçbir kimse hayvanları sahiplenmesin. Bir yandan da bu yasa olduğu için bizler sahiplenmeye çalışıyoruz. Bunların ellerine geçmesin, bizler sahip çıkalım, ölmesinler diyerek can dostlarına sahip çıkmaya çalışıyoruz ama herkesin de belli bir bütçesi olduğu bir gerçek" diye konuştu.

Seren Serengil PAKO Hayvan Barınağı hakkında, "Bizlerin asıl amacı burada esaret içinde yaşayan hayvanları kurtarmak. Bu tellerle kaplı alandan onları kurumak istiyoruz. Birçok barınak gördüm fakat PAKO'nun hayvanlara ellerinden geldiğince destek olduklarını görebiliyorum. Yine de bizler barınakta bir başlarına kalan bu canlara yuva bulmak için elimizden geleni yapmayı süredüreceğiz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen bir sahiplenme hikayesi

Serengil, İstanbul'dan gelen bir hayvanseverin iki sokak hayvanını sahiplenip, yeni bir köpek daha almak için başvuruda bulunduğunu paylaştı. Bu köpeğin İzmir yangınının sembolü olarak görüleceğini ve sağlık durumunu kontrol ettikten sonra yeni evine kavuşacağını belirtti. Serengil, ""İstanbul'dan gelen bir hanımefendi daha önceden iki sokak hayvanını sahiplenmiş ve tekrardan bir köpeği daha sahiplenmek için yanımıza geldi. Evini ve yaşadıkları ortamın fotoğraflarını istedik ve sağolsun hepsini bizlere yolladı. İzmir yangınının sembolü olarak görülecek bir köpeği sahibine kavuşturucaz. Neden bu şekilde söyledim çünkü bu can dostumuz oldukça küçük ve tek gözü kör. Büyük köpekler arasında hayatta kalarak kendini bir şekilde kurtarmayı başarmıştır. Bu sebeple de büyük köpeklerden korkuyor. Bu can dostumuza hanımefendi İstanbul'a götürerek yuva olacak ve kendisini bu sesli ortamdan kurtaracak. Yeni annesi ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" diyerek bir sonraki adımlarının ne olacağını vatandaşa sorarak konuşmasını tamamladı. Vatandaş, "Şu anda bizi veterinerimiz bekliyor ve öncelikle onu oraya götürmeyi planlıyoruz. Sağlık durumunu kontrol ettikten sonra evimizin yeni üyesi olacak. Kalbinize sağlık" diye aktardı.

Cehalet ve bilinçlenme

Seren Serengil, "Ben Ege bölgesine, İzmir'e ve İzmir Belediyesi'ne çok güveniyorum. Cehalet kötülüğü getiriyor. Cehaletten uzak kalırsak her şey bizden uzaklaşıyor. Bizler el birliği ile bu cehaletten, ülkeyi de hayvanları da kurtaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.