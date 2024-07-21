Ünlü pop şarkıcısı Demet Akalın, 25 Temmuz'da çıkaracağı "Aferin Bana" isimli şarkısının tanıtımı için beyaz bir mayoyla kamera karşısına geçti. Sarı saçları ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Akalın, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Ben olmazsam şu magazin olmuyor"

Demet Akalın'ın bu cesur pozlarını gören Seren Serengil, kendisini benzeterek tartışmanın fitilini ateşledi. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yukarıdakilerden hangisi Demet Akalın hangisi Seren Serengil? Günün kaosu. Ben olmazsam şu magazin olmuyor, içerik bulamıyorlar. Başkası olma kendin ol, öyle çok daha güzelsin" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'dan sert yanıt

Seren Serengil'in bu yorumuna sinirlenen Demet Akalın, gecikmeden karşılık verdi. Akalın, yaptığı açıklamada, "İnanılır gibi değilsin gerçekten. Sen bu değilsin. Yıllar önce bana gönderdiğin mayo serisi ve çok da soruldu. 'Arkadaşıma çok yakışmış' de geç. Gerçekten seren bu değil. Sen her zaman bana 'Zayıfla, iyi ol' derdin. Arkadaşlık, dostluk bu değil, günah yıllara" ifadelerini kullandı.