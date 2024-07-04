Bu büyük başarının ardından ünlü isim Seren Serengil, sosyal medya hesabından tartışmalı bir paylaşım yaptı. Hayvanseverliğiyle tanınan Serengil, yapay zekayla milli takım forması giymiş köpeklerin yer aldığı bir stat fotoğrafını paylaştı. Ancak bu paylaşım, sosyal medyada büyük tepki topladı.

"Seren Serengil tutuklansın" Çağrıları

Seren Serengil'in paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı, bu paylaşımın insanları köpeğe benzettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. "Seren Serengil tutuklansın" etiketiyle binlerce kullanıcı, Serengil'in acilen cezalandırılması gerektiğini belirtti. Paylaşımı eleştirenler, köpek kelimesinin insanlar için kullanılmasının hakaret içerdiğini ve toplumu ayrıştırıcı bir dil kullanıldığını savundu.

Seren Serengil'den açıklama: "Suç duyurusunda bulunacağım"

Gelen tepkilerin ardından Seren Serengil, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Serengil, "Sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğumuzdan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım bir sürü sahte hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftira ve halkı kin ve nefrete sürükleyecek paylaşımlar yapmışlar. Avukatım tek tek hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacak. Tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah bunlara akıl fikir versin, düşmanın cahil olmayanını versin" ifadelerini kullandı.