Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in Fulya'daki özel bir hastanede gerçekleştirilen burun ameliyatında, baş ucunda sabırla bekledi.

Şarkı söylemesini zorlaştırıyordu

Mert Demir, uzun süredir yaşadığı solunum sıkıntıları nedeniyle ameliyat olma kararı aldı. Ameliyat öncesinde yapılan açıklamada, Demir'in estetik kaygıları olmadığı, sadece solunum problemlerinin şarkı söylemesini zorlaştırdığı belirtildi. Bu nedenle ameliyatın yapıldığı ve deviasyon sorununun giderildiği ifade edildi.

Serenay Sarıkaya, Demir'in sağlığına olan hassasiyetiyle bilinen biri olarak, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte ona tam destek verdi. Hastanede geçen her anında yanında olan Sarıkaya, sevgilisinin iyileşme sürecinde de yanında olacağını belirtti.