Eylül ayında Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım, TV100 yazarı Fuat Uğur’un gündeme taşıdığı iddialarla magazin dünyasının odak noktası oldu. İddialar, ünlü bir kadın menajerin eşcinsel bir erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar alarak bir kadın oyuncuyla sahte bir ilişki yarattığını öne sürüyordu. Bu spekülasyonlar, Serenay Sarıkaya’nın popülerliğiyle birleşince sosyal medyada hızla yayıldı ve adeta bir çığ etkisi yarattı.

Ayşe Barım ve ID İletişim’den sert tepki

ID İletişim ve Ayşe Barım, iddiaları “planlı, ahlak dışı ve karalama amaçlı” olarak değerlendirip, yargıya başvurdu. Ancak olay yalnızca bir dedikodu olarak kalmadı; sektördeki güç dinamiklerini, medya etiğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yeniden gündeme getirdi.

Kadınlara yönelik itibarsızlaştırma girişimleri

Oyuncu Hazal Kaya, bu tür spekülasyonların özellikle kadınları hedef almasına tepki göstererek, bunun toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Hazal Kaya’nın yanı sıra Ezgi Mola, Sinem Kobal ve Burcu Biricik gibi ünlü isimler de Serenay Sarıkaya’ya destek vererek dayanışmanın önemini vurguladı.

Rekabet Kurulu’nun incelemesi ve ekonomik boyutlar

Olayların ardından Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle’nin menajerlik sektöründeki tekel iddialarını soruşturacaklarını açıklaması, krizin yalnızca magazinsel bir boyutu olmadığını ortaya koydu. Sektördeki güç dengeleri ve ekonomik sorunlar da gündeme taşındı. Bu durum, Türkiye’de eğlence sektörünün daha şeffaf bir yapıya ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösterdi.

Medya etiği ve sektörel sorunlar masada

Burcu Biricik, magazin dünyasının sektörel sorunları önemsizleştirdiğini belirtti. Bu açıklama, olayların yalnızca bir skandal olmadığını, sektörün daha ciddi meselelerini tartışmaya açtığını gözler önüne serdi. Öte yandan, medya etiği konusundaki eleştiriler, toplumsal sorumluluğun önemini hatırlattı.

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım’ın mücadelesi

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım, yalnızca kişisel bir itibarı koruma çabası içinde değildi. Bu süreç, sektördeki yapısal sorunların ve toplumsal önyargıların tartışılmasına da vesile oldu. Özellikle kadınlara yönelik önyargılar ve medya manipülasyonları, bu olayla birlikte daha görünür hale geldi.