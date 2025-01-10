Rekabet Kurumu'nun menajerlik ve cast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma, sektörde büyük bir çatışmaya yol açtı. İddialar, sosyal medyada geniş yankı bulurken Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım'ın adı gündeme oturdu. Barım’ın "biat etmeyen oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı" iddiaları tartışmaların odağı oldu.

Ayşe Barım’dan hukuki hamle

Ayşe Barım, suçlamaları reddederek hukuki yollara başvurduğunu açıkladı. ID İletişim'den yapılan açıklamada, şirketin sektörde 2002 yılından bu yana faaliyet gösterdiği ve dünya standartlarında çalıştığı vurgulandı. Açıklamada, “Şirketimiz ve oyuncumuz Serenay Sarıkaya, ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Bu iftiralarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

Oyuncular arasında büyük çatışma

Bazı ünlü oyuncular, sosyal medya üzerinden ID İletişim ve Ayşe Barım’a destek verirken, bazıları sert eleştiriler yöneltti. Deniz Işın, “Kaç kadının önünü kestiler, hiç düşündünüz mü?” sözleriyle dikkat çekerken, Burcu Biricik, "Pastayı kimlerin paylaştığını tartışmamız gerek" dedi.

Metin Akdülger ise Serenay Sarıkaya’ya destek veren paylaşımıyla tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Öte yandan Farah Zeynep Abdullah ve Bergüzar Korel arasında yaşanan sosyal medya atışmaları gündeme damga vurdu.

Eski iddialar tekrar gündemde

Melek Baykal’ın yıllar önce yaptığı açıklamalar ve Ümit Erdim’in geçmişteki iddiaları da tartışmalara yeniden dahil oldu. Baykal, sektördeki torpil ve kartelleşmenin genç oyuncuların hayatlarını nasıl etkilediğini vurgulamıştı.